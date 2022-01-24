Представители Минобороны Германии заявили об усилении участия в авиапатрулировании Североатлантического альянса уже с февраля. Они уточнили, что речь идет о мероприятиях, которые проводятся НАТО на южном направлении с авиабазы в Румынии, передает РИА Новости.

Ведомство сделало такое заявление, отвечая на вопрос об участии в усилении присутствии сил Альянса на восточноевропейской территории. Представители Минобороны отметили, что уже 22 февраля на румынскую базу будут отправлены дополнительные силы, которые примут участие в авиапатрулировании.

Напомним, что усиление присутствия НАТО связано с решением «украинского вопроса» и предполагает отправку четырех датских истребителей в Литву, фрегата от этой страны в Балтийское море, испанских самолетов в Болгарию и кораблей в акваторию Черного моря. Кроме того, вооружение или подразделения военнослужащих к границам Украины намерены отправить Голландия, Румыния, США и Болгария.