Первый полупроводниковый квантовый компьютер, который работает почти с идеальной точностью создали австралийские учёные из Университета Нового Южного Уэльса. Вычислительная машина самостоятельно исправляет ошибки в своей работе и делает это достаточно быстро.

При создании компьютера исследователи использовали полупроводниковые кубиты (это мельчайшие части квантового компьютера) на основе атомов фосфора. Учёные обратили внимание, что при работе таких кубитов количество ошибок в вычислительных операциях не превышает 1% – электроны в атомах фосфора лучше передают квантовое состояние между собой, что и снижает вероятность ошибки в логических действиях вычислительной машины.

По словам учёных низкая погрешность в работе компьютера позволяет ему автоматические корректировать свою работу за счёт особых алгоритмов и резервных кубитов. То есть фактически вычислительная машина сама устраняет ошибки с высокой скоростью.

Пока новая разработка не может похвастаться решением сложных вычислительных задач. Для таких целей она пока не подходит. Тем не менее разработчики утверждают, что у них на руках теперь есть основа для создания более комплексных квантовых вычислительных систем. А они в свою очередь в будущем могут применяться на практике.