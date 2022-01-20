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Россия торопит Запад дать ответ на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Глава делегации на переговорах между российской стороной и странами НАТО Константин Гаврилов заявил, что уже “пошёл обратный отсчёт”.  

Дипломат отметил: либо западные партнёры принимают предложения, либо российская сторона ищет новые способы, как обеспечить безопасность страны. При этом Гаврилов выразил уверенность, что при желании стороны могут прийти к компромиссу. Сейчас Россия ожидает письменного ответа со стороны НАТО. Одно из главных требований российской делегации – Североатлантический альянс должен дать твёрдые гарантии, что в него не будут принимать бывшие республики Советского Союза.  

Гаврилов подчеркнул, что действия западных стран сейчас не объединяют, а раскалывают Европу, а демонстративные учения и тренировки натовских войск недалеко от границ России только усиливают напряжённость и ведут к эскалации конфликта.  

Тем не менее конкретных сроков, когда время для предоставление письменного ответа истечёт, глава российской делегации не назвал. 

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