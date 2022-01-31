Украина в ближайшее время не планирует нападение на Крымский полуостров или на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, заявил постпред страны при ООН Сергей Кислица. Он добавил, что Киев выступает исключительно за мирное разрешение конфликта и восстановление территориальной целостности страны дипломатическими методами.

Кислица, слова которого приводит ТАСС, также напомнил, что президент Украины Зеленский ранее выражал готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить все накопившиеся вопросы. По мнению постпреда, Россия может задать любые интересующие ее вопросы киевским властям, а не пытаться получить их «военным путем» и «запугиванием украинского народа».

Напомним, что на Донбассе не верят в столь мирные инициативы Украины. Представители ДНР и ЛНР заявили о подготовке Киевом информационной провокации, которая вполне может перерасти в полномасштабное наступление.