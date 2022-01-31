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Украина рассчитывает стать соучастником «запредельного уродства», которое представляет собой политика США, однако Вашингтон спустя некоторое время просто спишет ее на «сопутствующий ущерб», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что Вашингтон ведет «хамскую и циничную» внешнюю политику, что подтверждается заявлениями отставного генерала Уэсли Кларка в далеком 2007 году. Он высказался в том духе, что главная цель американских властей – развязывание конфликтов, а не их предотвращение. Именно так США действовали в Ливии и Ираке, в Сирии и Судане, в Сомали, Иране и Ливане.

«Вот так, цинично и хамски они идут по миру, ломая судьбы и оставляя после себя смерть и хаос. Киевский режим должен понимать, что даже если его деятелям так хочется стать соучастниками этого запредельного уродства, то им и эта роль кураторами не отведена. В титрах очередного всемирного блокбастера, снятого по голливудским правилам, в контексте Украины будет использован термин «сопутствующий ущерб», – заявила Мария Захарова.

Ранее она также отмечала, что Вашингтон использует Киев для дестабилизации ситуации в европейском регионе и быстро избавится от него, когда того потребует ситуация.

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