Московские зимние праздники обрели новый уровень интерактивности. В рамках проекта «Зима в Москве» посетители фестивальных площадок теперь могут попробовать свои силы в уникальной игре с дополненной реальностью (AR), доступной в приложении Russpass.
Новинка предлагает не просто прогулки по праздничным улицам столицы, но и захватывающее путешествие за «снежинками» в компании виртуальных персонажей.
Как начать игру?
Для участия необходимо:
- Скачать приложение Russpass.
- Зарегистрироваться и открыть карту с отмеченными локациями по всему городу.
- На месте «обитания» персонажей – так называемых «Мультяшек» – открыть приложение и навести камеру смартфона на указанные объекты.
За каждую «поимку» игроки получают виртуальную зимнюю валюту – снежинки, которые можно обменять на реальные награды.
Особенности игры
- Разнообразие персонажей: «Мультяшки» делятся на три уровня редкости. Чем реже встречается персонаж, тем больше снежинок он приносит.
- Постоянно обновляемые локации: В список входят сотни знаковых мест Москвы, таких как Государственный Дарвиновский музей, Московская усадьба Деда Мороза, каток в парке Северного речного вокзала, Даниловский рынок, и даже рынки в Митино.
- Сюрпризы на новых уровнях: По мере прохождения игры открываются уникальные коды. Эти коды можно активировать на сайте программы лояльности «Миллион призов», обменять на городские баллы, товары, услуги или отправить на благотворительность.
Игра для всех
AR-игра ориентирована на аудиторию от 14 лет, включая как москвичей, так и туристов. Участники не только наслаждаются прогулками по новогодней Москве, но и активно вовлекаются в городские инициативы.
Когда и где играть?
Игра продлится до 28 февраля. Это дает возможность насладиться зимними пейзажами, новогодними огнями и культурными достопримечательностями, став частью захватывающего цифрового приключения.
Почему стоит попробовать?
AR-игра на фестивальных площадках Москвы – это:
- Инновационный подход к зимнему досугу;
- Прекрасная возможность изучить город;
- Уникальный шанс получить реальные награды, играя.
Присоединяйтесь, чтобы поймать своих «Мультяшек», собрать снежинки и внести яркие эмоции в свои зимние прогулки по Москве!