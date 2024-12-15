Московские зимние праздники обрели новый уровень интерактивности. В рамках проекта «Зима в Москве» посетители фестивальных площадок теперь могут попробовать свои силы в уникальной игре с дополненной реальностью (AR), доступной в приложении Russpass.

Новинка предлагает не просто прогулки по праздничным улицам столицы, но и захватывающее путешествие за «снежинками» в компании виртуальных персонажей.

Как начать игру?

Для участия необходимо:

Скачать приложение Russpass. Зарегистрироваться и открыть карту с отмеченными локациями по всему городу. На месте «обитания» персонажей – так называемых «Мультяшек» – открыть приложение и навести камеру смартфона на указанные объекты.

За каждую «поимку» игроки получают виртуальную зимнюю валюту – снежинки, которые можно обменять на реальные награды.

Особенности игры

Разнообразие персонажей: «Мультяшки» делятся на три уровня редкости. Чем реже встречается персонаж, тем больше снежинок он приносит.

«Мультяшки» делятся на три уровня редкости. Чем реже встречается персонаж, тем больше снежинок он приносит. Постоянно обновляемые локации: В список входят сотни знаковых мест Москвы, таких как Государственный Дарвиновский музей , Московская усадьба Деда Мороза , каток в парке Северного речного вокзала , Даниловский рынок , и даже рынки в Митино.

В список входят сотни знаковых мест Москвы, таких как , , , , и даже рынки в Митино. Сюрпризы на новых уровнях: По мере прохождения игры открываются уникальные коды. Эти коды можно активировать на сайте программы лояльности «Миллион призов», обменять на городские баллы, товары, услуги или отправить на благотворительность.

Игра для всех

AR-игра ориентирована на аудиторию от 14 лет, включая как москвичей, так и туристов. Участники не только наслаждаются прогулками по новогодней Москве, но и активно вовлекаются в городские инициативы.

Когда и где играть?

Игра продлится до 28 февраля. Это дает возможность насладиться зимними пейзажами, новогодними огнями и культурными достопримечательностями, став частью захватывающего цифрового приключения.

Почему стоит попробовать?

AR-игра на фестивальных площадках Москвы – это:

Инновационный подход к зимнему досугу;

Прекрасная возможность изучить город;

Уникальный шанс получить реальные награды, играя.

Присоединяйтесь, чтобы поймать своих «Мультяшек», собрать снежинки и внести яркие эмоции в свои зимние прогулки по Москве!