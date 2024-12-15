Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Московские зимние праздники обрели новый уровень интерактивности. В рамках проекта «Зима в Москве» посетители фестивальных площадок теперь могут попробовать свои силы в уникальной игре с дополненной реальностью (AR), доступной в приложении Russpass.

Новинка предлагает не просто прогулки по праздничным улицам столицы, но и захватывающее путешествие за «снежинками» в компании виртуальных персонажей.

Как начать игру?

Для участия необходимо:

  1. Скачать приложение Russpass.
  2. Зарегистрироваться и открыть карту с отмеченными локациями по всему городу.
  3. На месте «обитания» персонажей – так называемых «Мультяшек» – открыть приложение и навести камеру смартфона на указанные объекты.

За каждую «поимку» игроки получают виртуальную зимнюю валюту – снежинки, которые можно обменять на реальные награды.

Особенности игры

  • Разнообразие персонажей: «Мультяшки» делятся на три уровня редкости. Чем реже встречается персонаж, тем больше снежинок он приносит.
  • Постоянно обновляемые локации: В список входят сотни знаковых мест Москвы, таких как Государственный Дарвиновский музей, Московская усадьба Деда Мороза, каток в парке Северного речного вокзала, Даниловский рынок, и даже рынки в Митино.
  • Сюрпризы на новых уровнях: По мере прохождения игры открываются уникальные коды. Эти коды можно активировать на сайте программы лояльности «Миллион призов», обменять на городские баллы, товары, услуги или отправить на благотворительность.

Игра для всех

AR-игра ориентирована на аудиторию от 14 лет, включая как москвичей, так и туристов. Участники не только наслаждаются прогулками по новогодней Москве, но и активно вовлекаются в городские инициативы.

Когда и где играть?

Игра продлится до 28 февраля. Это дает возможность насладиться зимними пейзажами, новогодними огнями и культурными достопримечательностями, став частью захватывающего цифрового приключения.

Почему стоит попробовать?

AR-игра на фестивальных площадках Москвы – это:

  • Инновационный подход к зимнему досугу;
  • Прекрасная возможность изучить город;
  • Уникальный шанс получить реальные награды, играя.

Присоединяйтесь, чтобы поймать своих «Мультяшек», собрать снежинки и внести яркие эмоции в свои зимние прогулки по Москве!

Добавить комментарий
Случайная статья из категории за последние 7 дней