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Вашингтон постоянно говорит о свободе выбора Украины, о ее возможности самостоятельно решать вопросы вступления в НАТО, но в то же время делает все возможное, чтобы не принимать страну в Альянс. Одновременно с этим он не хочет отказываться от расширения блока за счет Киева. Такая позиция выглядит очень странно, уверен политолог Никита Данюк.

США не хотят принимать Украину в НАТО, не хотят (боятся?) размещать на ее территории свои базы, не хотят отказываться от расширения. Им просто нужна напряженность на границе РФ, а не Киев, с которым потом придется еще много лет возиться, чтобы хоть немного подтянуть к каким-то азам цивилизации.

Эксперт считает, что лучшим подходом РФ в этой ситуации будет тактика, которую Израиль выбрал для борьбы с Ираном. Он просто заявил, что будет атаковать любые объекты, которые сочтет для себя угрозой. Если Москва поставит точно такой же ультиматум Вашингтону, желания создавать напряженность и уж тем более размещать свои базы на Украине серьезно поубавится.

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