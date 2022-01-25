читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США были проведены переговоры, касающиеся внесения поправок в законопроект о санкциях в отношении России в ситуации, если она начнёт вторжение на Украину. Об этом сообщает Politico.

В переговорах приняли участие четыре сенатора-демократа и четыре республиканца. Они подняли такие вопросы, как внесение поправок, касающихся отправки Украине дополнительной помощи, которая позволит укрепить её безопасность. Кроме того, предлагалось дать лидеру США Джо Байдену полномочия, позволяющие немедленно вводить санкции.

Указывается, что поправки в данном законопроекте дадут Байдену возможность отменять санкции, если это потребуется.

Впрочем, отмечается, что на данный момент переговоры находятся только на ранней стадии. Ни к каким определённым решениям сенаторы на данный момент не пришли. Кроме того, остаётся вопрос о включении в проект формулировки о «Северном потоке-2».

Ранее мы сообщали, что в Европе намереваются ввести “беспрецедентный пакет санкций”, если Россия вторгнется на Украину. К санкциям могут присоединиться США, Италия, Франция, Германия, Польша.

Вам может понравиться

Эксперты Sohu оценили шансы ВС России в войне против США поговоркой про худого верблюда

Эксперты из Китая высказались насчёт военного противостояния России и США. Об этом рассказывает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Sohu. У США, как было заявлено, есть значительное преимущество. К примеру, США
  • Анна
  • 25.01.2022
  • читать 1 минуту

Переброска С-400 в Белоруссию сделала бесполезными западные военные самолеты класса AWACS

Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые РФ перебрасывает в Белоруссию в рамках подготовки к маневрам «Союзная решимость-2022», создадут Североатлантическому альянсу серьезные проблемы, уверен военный эксперт Сергей Хатылев. Он пояснил, что с

Пушков указал на недопустимость здравого мышления в НАТО после увольнения Главкома ВМС ФРГ

Заявление уволенного с должности Главкома немецких ВМС Кая-Ахим Шенбаха о невозможности вернуть Крым в состав Украины – это пример «недопустимого мышления» в государствах Североатлантического альянса, отметил сенатор Алексей Пушков. В
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 января – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 25 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 января – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 января – переменная облачность, до -11 °C | Королев: погода, 25 января – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 25 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 25 января – пасмурно, до 0 °C |