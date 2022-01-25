В США были проведены переговоры, касающиеся внесения поправок в законопроект о санкциях в отношении России в ситуации, если она начнёт вторжение на Украину. Об этом сообщает Politico.

В переговорах приняли участие четыре сенатора-демократа и четыре республиканца. Они подняли такие вопросы, как внесение поправок, касающихся отправки Украине дополнительной помощи, которая позволит укрепить её безопасность. Кроме того, предлагалось дать лидеру США Джо Байдену полномочия, позволяющие немедленно вводить санкции.

Указывается, что поправки в данном законопроекте дадут Байдену возможность отменять санкции, если это потребуется.

Впрочем, отмечается, что на данный момент переговоры находятся только на ранней стадии. Ни к каким определённым решениям сенаторы на данный момент не пришли. Кроме того, остаётся вопрос о включении в проект формулировки о «Северном потоке-2».

Ранее мы сообщали, что в Европе намереваются ввести “беспрецедентный пакет санкций”, если Россия вторгнется на Украину. К санкциям могут присоединиться США, Италия, Франция, Германия, Польша.