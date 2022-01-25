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“Беспрецедентный пакет санкций” против России намерены ввести страны Европы в случае, если российские войска вторгнутся на Украину. Такое заявление сделал глава Кабинета министров Великобритании Борис Джонсон по итогам встречи с лидерами ряда государств. 

К пакету санкций, по словам британского премьера, готовы присоединиться США, Италия, Франция, Германия, Польша. Такое решение также поддержали руководство Евросоюза и НАТО, отметил Джонсон. При этом участники встречи отметили, что единственным выходом из кризиса, который наметился на границе Украины сейчас является путь дипломатии, а переговоры остаются приоритетом для стран Запада в диалоге с Россией. 

Ранее в США и Европе заявляли, что Москва готовит военное вторжение на Украину. Российские официальные лица неоднократно отвергали такие предположения и призывали западных партнёров не нагнетать обстановку. Тем не менее страны НАТО уже поставляют вооружение на Украину, отправляют туда свои армейские подразделения и военных консультантов. 

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