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Специалист по вокалу Юлия Таравкова раскритиковала некоторых популярных современных исполнителей.

Как отмечается, из-за пандемии коронавируса исполнителям пришлось практически отказаться от проведения концертов. Вместо этого они записывают свои композиции и снимают на них клипы. Таравкова прослушала треки некоторых исполнителей и дала им оценку.

По мнению Таравковой, у Моргенштерна примитивный тембр, но в припеве он интонирует терпимо. Такую оценку она дала после прослушивания композиции «Я когда-нибудь уйду». Эксперт отметила, что в жанре, в котором работает Моргенштерн, главным является умение создавать шоу.

Осталась недовольна Таравкова и песней «Башня» Дани Милохина. Она считает, что в записи Милохин звучит нормально, но это не его достижение, а результат работы профессионалов в студии. В доказательство этому она приводит то, что вживую Милохин не выступает, а значит, живьем он звучит некачественно.

Ранее стало стало известно, что никакого романа между Даней Милохиным и фигуристкой Евгенией Медведевой нет. Об этом заявил Милохин в интервью YouTube-каналу «Дикий Даник».

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