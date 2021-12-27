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Блогер Даня Милохин рассказал на детекторе лжи, что чувствует к фигуристке Евгении Медведевой.

Милохин и Медведева вместе участвуют в шоу «Ледниковый период». Как отмечается, во время своих выступлений они демонстрируют друг к другу сильную привязанность. Это послужило поводом для появления слухов, что у пары настоящий роман. Однако недавно блогер весьма огорчил своих поклонников.

Так, Милохин дал интервью, будучи подключённым к детектору лжи. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале «Дикий Даник». Как блогер сообщил, романтического интереса к своей партнерше по шоу у него нет. Он указал, что ему хорошо с ней кататься, но на этом всё и о чем-то большем он не думает. Впрочем, чуть позже блогер признался, что задумывался о фигуристке в романтическом ключе, однако понял, что это не его. Он указал, что Медведева – спортсменка, а их можно назвать другими людьми.

Ранее Даня Милохин заявил, что решил сделать татуировку в честь Евгении Медведевой. Он отметил, что фигуристка сильно удивилась его поступку.

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