Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На 14 января назначено очередное заседание 235-го гарнизонного военного суда Москвы на котором будет решаться судьба подполковника ФСО Алексея Голохвастова. Офицер обвиняется в получении взяток во время строительства резиденции главы государства Владимира Путина в Ново-Огарево.

Общая сумма взяток составила 20 миллионов рублей. Голохватов сперва добровольно признался в преступлении и оформил явку с повинной, однако сейчас отрицает что причастен к нему. Адвокат Владимир Титов, который защищает офицера в суде, заявил, что у следствия слишком слабые позиции и признание оно получило путем давления на подполковника.

Следствие располагает данными, что взятки Голохвастов получал в 2015-2016 годах за игнорирование нарушений, допускаемых подрядчиками в ходе строительства резиденции российского лидера. При этом как минимум один взяткодатель дал свидетельские показания, явившиеся доказательством виды офицера. В 2021 году его арестовали.

Уголовное дело о растрате во время строительства, было возбуждено еще в 2017 году. Тогда выяснилось, что компания «Атэкс» и субподрядчики не только не выполнили в срок запланированные работы, но еще и присвоили 1,3 миллиарда рублей. В рамках уголовного дела получили сроки экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО Игорь Васильев, а также предприниматель Дмитрий Михальченко. Осуждены были и другие чиновники и бизнесмены.

Вам может понравиться

Посол России в Лондоне призвал НАТО прекратить учить Москву, как себя вести

Совет Россия – НАТО был создан, чтобы обсуждать взаимодействие, находить какие-то общие точки зрения и решения. Но Североатлантический альянс извратил эту идею и пытается учить Россию правильному, по его мнению,

Минобороны Великобритании рассказало о таране подлодкой России британского фрегата

В Великобритании поделились деталями инцидента, касающегося столкновения подлодки России и британского судна. Так, недавно выяснилось, что атомная подлодка России протаранила гидролокатор британского фрегата «HMS Northumberland». Отмечается, что российская подлодка не
  • Анна
  • 11.01.2022
  • читать 1 минуту

Российские войска уже в среду могут попросить покинуть Казахстан

Пресс-секретарь президента Казахстана Токаева заявил, что в течение ближайшей недели миротворческие силы ОДКБ могут быть выведены из страны. Активная фаза контртеррористической операции завершена, теперь казахские силовики способны и сами справиться
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 января – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 января – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -16 °C | Армавир: погода, 13 января – небольшой снег, до -6 °C |