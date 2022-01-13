На 14 января назначено очередное заседание 235-го гарнизонного военного суда Москвы на котором будет решаться судьба подполковника ФСО Алексея Голохвастова. Офицер обвиняется в получении взяток во время строительства резиденции главы государства Владимира Путина в Ново-Огарево.

Общая сумма взяток составила 20 миллионов рублей. Голохватов сперва добровольно признался в преступлении и оформил явку с повинной, однако сейчас отрицает что причастен к нему. Адвокат Владимир Титов, который защищает офицера в суде, заявил, что у следствия слишком слабые позиции и признание оно получило путем давления на подполковника.

Следствие располагает данными, что взятки Голохвастов получал в 2015-2016 годах за игнорирование нарушений, допускаемых подрядчиками в ходе строительства резиденции российского лидера. При этом как минимум один взяткодатель дал свидетельские показания, явившиеся доказательством виды офицера. В 2021 году его арестовали.

Уголовное дело о растрате во время строительства, было возбуждено еще в 2017 году. Тогда выяснилось, что компания «Атэкс» и субподрядчики не только не выполнили в срок запланированные работы, но еще и присвоили 1,3 миллиарда рублей. В рамках уголовного дела получили сроки экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО Игорь Васильев, а также предприниматель Дмитрий Михальченко. Осуждены были и другие чиновники и бизнесмены.