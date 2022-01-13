Нарушающие общественный порядок и требования административного кодекса иностранные граждане будут высылаться из России. В настоящий момент МВД РФ рассматривает варианты с таким наказанием.

Глава управления по вопросам миграции Валентина Казакова заявила, что для этого потребуется внести изменения в административный кодекс. Одновременно с этим рассматривается возможность создания единого электронного документа, который существенно упростит процедуру идентификации иностранцев.

Высылку из страны в качестве наказания планируется применять исключительно в случае грубых нарушений требований административного кодекса.

В конце прошлого года для иностранцев, которые въезжают в Россию, начали действовать новые правила. Так, на протяжении месяца со дня пересечения границы они должны сдавать дактилоскопические данные и фотографироваться.