Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские военизированные формирования получили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

Как указал Лавров, это только усугубляет происходящее на Украине. Он считает, что такая ситуация способна вызвать полную дестабилизацию обстановки в регионе. Указывается, что ситуация сейчас полностью неконтролируема и есть риск того, что будет спровоцирован вооружённый конфликт, причём не исключается, что втянуть в него могут и Россию.

Провокации, согласно заявлению Лаврова, могут быть устроены намеренно. Он рассказал, что на линии соприкосновения расположены около ста тысяч украинских военнослужащих, причём Киев их практически никак не контролирует.

Военным выдают ПЗРК, а также призывают их носить с собой охотничьи ружья, так как на всех комплексов не хватит.

Ранее Сергей Лавров заявил, что военные подразделения на Украине, которые Киев никак не контролирует, вызывают беспокойство у России. Он заявил, что действия Киева напоминают милитаристский психоз.

Вам может понравиться

Сатановский: Россия прозрачно намекнула, что США пора убираться из Сирии

Россия прозрачно намекнула Соединенным Штатам, что их действия в Сирии могут обернуться вторым Вьетнамом, где погибли 60 тысяч американских солдат, рассказал политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он также отметил, что Вашингтон упорно

Внезапный налет истребителей РФ и Сирии на Голанские высоты вверг Израиль в панику

Плановый полет истребителей МиГ-23, МиГ-29, Су-34 и Су-35 российских и сирийских ВВС вверг в панику израильских военных. Появление боевых самолетов у Голанских высот, которые они считают своей собственностью, стало неприятной

The Hill: Россия была бы идеальным союзником для США

Россия должна быть не противником, а стратегическим партнером Соединенных Штатов. И хотя в настоящий момент отношения этих стран больше похожи на холодную войну, США все же следует задуматься, как превратить
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 января – пасмурно, до -7 °C | город Мытищи: погода, 29 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 января – небольшой снег, до -12 °C | Королев: погода, 29 января – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 29 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 29 января – пасмурно, до 1 °C |