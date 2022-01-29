Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские военизированные формирования получили переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

Как указал Лавров, это только усугубляет происходящее на Украине. Он считает, что такая ситуация способна вызвать полную дестабилизацию обстановки в регионе. Указывается, что ситуация сейчас полностью неконтролируема и есть риск того, что будет спровоцирован вооружённый конфликт, причём не исключается, что втянуть в него могут и Россию.

Провокации, согласно заявлению Лаврова, могут быть устроены намеренно. Он рассказал, что на линии соприкосновения расположены около ста тысяч украинских военнослужащих, причём Киев их практически никак не контролирует.

Военным выдают ПЗРК, а также призывают их носить с собой охотничьи ружья, так как на всех комплексов не хватит.

Ранее Сергей Лавров заявил, что военные подразделения на Украине, которые Киев никак не контролирует, вызывают беспокойство у России. Он заявил, что действия Киева напоминают милитаристский психоз.