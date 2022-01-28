Глава МИД Сергей Лавров в очередной раз заявил, что России не нужна война с Украиной. Также он отметил, что конфликт на Донбассе инициировал Киев, а не Москва, которая в нем не принимает никакого участия.

Руководитель внешнеполитического ведомства высказался в том духе, что «кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия» на Донбассе сейчас. При этом наибольшую обеспокоенность РФ вызывают боевые подразделения в регионе, которые Киев совершенно не контролирует.

К ним относятся и добровольческие батальоны, которые действуют по своему усмотрению, и вновь создаваемая территориальная оборона. Последнюю намереваются вооружить противотанковыми комплексами, что является серьезной угрозой для мирного населения самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Лавров отметил, что подобные действия Киева напоминают милитаристский психоз, при котором даже мелкая случайность может привести к началу полномасштабных боевых действий.