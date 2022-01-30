Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков признал наличие проблем у ВСУ, однако заявил, что они превосходят по силе российскую армию. Поэтому РФ якобы понесет крупные потери в случае «нападения» на соседнюю страну.

Столь дерзкое заявление Авакова прокомментировал израильский политолог Яков Кедми. Он порекомендовал бывшему министру для начала ознакомиться с тем арсеналом, который имеется в распоряжении ВСУ. Если бы он сделал это раньше, то знал бы, что древний хлам, который тащат в Киев из Великобритании и США, не способен подбить ни один современный танк.

Кедми поразился безграмотности Авакова, а также заявил, что тот даже не понимает, какими методами ведется современная война. Он твердит о каких-то оперативно-тактических батальонных группах, даже не представляя, что они собой представляют. И не зная, что РФ подобные формирования не использует.