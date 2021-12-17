Специалисты Сбербанка сообщили о новом вкладе, который позволяет снимать деньги со счёта. Об этом рассказывает PRIMPESS.

Как сообщается, в Сбербанке в настоящее время можно открыть новый вклад – «Промо Управляй». Размер ставки по данному вкладу составляет аж до 5,38% годовых.

Отмечается, что, как правило, если вклад имеет повышенную ставку, то деньги с него забрать можно лишь после того, как будет завершён срок вклада. Но этот вклад позволяет гражданам частично снимать деньги, пока не будет достигнут неснижаемый остаток. Размер этого остатка выбирает сам вкладчик.

Проценты можно сохранить на вкладе, тогда они будут увеличивать каждый месяц доход. Кроме того, проценты можно перевести на карту или сразу снять.

Срок, на который можно открыть вклад, составляет полгода или год. Однако открыть вклад можно ограниченное время, поэтому желающим следует сделать это до 30 января 2022 года.

Недавно мы сообщали, что россияне могут лишиться вкладов в банках. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.