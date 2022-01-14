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Американская подводная лодка USS New Mexico, вооруженная ракетами «Томагавк» и приближающаяся к границам РФ ничем не удивила Москву. Действия США становятся слишком предсказуемыми и давно никого не пугают. Непонятно, зачем они направили свою субмарину к рубежам России, но можно предположить, что стоит ожидать новых провокаций, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Изначально субмарина отправилась в город Тромсё на севере Норвегии. Однако позже она покинула порт и направилась прямо к российской границе, рассказал капитан первого ранга запаса в беседе с журналистами издания «ПолитРоссия». Он пояснил, что даже на норвежской базе, расположенном в 500 км от рубежей РФ, АПЛ представляла серьезную опасность. Ее приближение ничего не меняет.

Эксперт отметил, что подобные субмарины всегда находились в акватории Баренцева моря. Они никуда не исчезали оттуда даже когда отношения США и России не были столь напряженными.

«Они отслеживали наши боевые корабли и нашу боевую подготовку. Сейчас же у них там и вовсе постоянно проходят учения. Так что пусть плавает, лишь бы не нарушала наших границ», – заявил Сивков.

Он отметил, что появление АПЛ является таким же способом давить на Россию, как и бесконечные учения, которые проводились летом в Черном море и сейчас начинаются в Норвегии. Поэтому особой угрозы от лодки ждать не стоит. Можно даже найти один положительный момент – противолодочные силы РФ легко обнаружили субмарину и лишили ее возможности воспользоваться эффектом неожиданности из-за скрытности.

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