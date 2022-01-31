Систему здравоохранения Петербурга постиг очередной коллапс из-за провала Смольного в подготовке к штамму коронавируса «Омикрон». Подтверждает это информация, озвученная председателем городского Комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом.

В последние недели в Северной столице наступила неблагоприятная эпидемическая ситуация из-за распространения нового штамма. Петербуржцы вынуждены сидеть в многочасовых очередях для того, чтобы открыть больничный или сдать ПЦР-тест. При этом Лисовец заметил, что проблемы кадровой недостачи решаются, и в ближайшее время дополнительно могут привлечь врачей из диспансеров и больниц. Почему этого не было сделано изначально, остается открытым вопросом.

«К сожалению, в нынешней непростой ситуации этого не избежать. Однако мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы свести неудобства к минимуму», — констатирует Дмитрий Лисовец.

Он указал, что больницы и амбулаторные учреждения Петербурга не справляются с возросшей нагрузкой из-за нехватки квалифицированного персонала и специалистов. Несмотря на ранние заверения губернатора Северной столицы Александра Беглова о том, что ситуация «остается сложной, но контролируемой», положение дел говорит об обратном.

На данный момент Петербург несколько раз обновлял антирекорд по числу новых выявленных случаев заболевания за сутки. Ежедневно от вируса умирают десятки горожан, однако местные власти не спешат решать возникшие проблемы.