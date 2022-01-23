Автор американского издания Foreign Policy заявил, что оружие, которое США поставляют Украине, не поможет противостоять России.

В своей статье автор ссылается на аналитиков Rand Corporation. Так, они заявили, что Запад не сможет запугать российского президента Владимира Путина, поставляя Украине различную военную технику, а также вооружение. Кроме того, было заявлено, что при наступлении России на Украину отправленное вооружение не принесёт пользы.

Также было указано, что у ВСУ и российской армии слишком разные уровни, и потому украинские силовики не представляют для войск РФ серьёзной угрозы. Они могут противостоять разве что ополчению Донбасса.

Как было отмечено, за все семь лет «сдерживания» России, ВСУ практически не сталкивались с российской армией, а только с ополченцами. Армия РФ вмешивалась в конфликт лишь два раза, и оба раза ВСУ потерпели сокрушительное поражение, несмотря на то, что Россия не использовала современный арсенал.

Недавно политический деятель Захар Прилепин рассказал, что будет с гранатометами, которые Украина получила от Великобритании. По его словам, оно скоро окажется на чёрном рынке.