Противотанковые гранатометы, которые Британия передала Украине в качестве военной помощи, совсем скоро перейдут в руки ополчения. Бойцы ВСУ, которых страна не балует высокими зарплатами, найдут подработку на черном рынке, продавая «помощь Запада» по бросовой цене – рассказал политический деятель и писатель Захар Прилепин.

«Все оружие, которое тащится на Украину из Великобритании и Германии, в случае чего будут с интересом разбирать и собирать бородастые и глазастые ополченцы, шмыгая носом и изредка ругаясь матом», − уверен он.

Писатель считает, что оружие побудет на вооружении ВСУ не больше двух недель, после чего обретет новых владельцев. Которые вряд ли потом поблагодарят Британию и другие страны.

Напомним, что из Британии в Киев двое суток прибывали транспортные самолеты с противотанковыми комплексами NLAW. Кроме того, Лондон отправил на Украину 30 военнослужащих спецназа, которые будут обучать бойцов ВСУ обращению с гранатометами.