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Эксперты из Китая высказались насчёт военного противостояния России и США. Об этом рассказывает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Sohu.

У США, как было заявлено, есть значительное преимущество. К примеру, США расходуют на военные нужды более 700 миллиардов долларов в год, что намного больше, чем Россия. США имеют больше кораблей и самолётов, и, как считают многие западные аналитики, у США больше шансов на победу с Россией.

Так, у США есть 11 авианосцев, в то время как у России только один. ВВС США имеет в своём распоряжении сотни истребителей пятого поколения, а в России такие самолёты только начали производить.

Однако, как указали эксперты, несмотря на то, что у США действительно значительный размер и качество своих вооружённых сил, они развёрнуты во многих странах. Задействовать все свои силы в противостоянии с Россией США не смогут. Помимо этого, у России есть современные баллистические ракеты и средства ПРО.

Таким образом, китайские эксперты оценили ситуацию поговоркой «худой верблюд больше лошади». По их мнению, исход противостояния России и США может быть неожиданностью для Запада.

Ранее эксперты Sohu заявили, что США утратили своё доминирование в море из-за новых российских подлодок. Как было отмечено, несмотря на то, что у России только 40 подлодок, США не рискуют проявлять агрессию.

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