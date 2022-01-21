Китайские эксперты в публикации в издании Sohu рассказали о провалившейся попытке Соединенных Штатов заблокировать Россию в ее территориальных водах. Вашингтон пытался воспользоваться своим господством на море, однако выяснилось, что его доминирующая роль медленно, но уверенно сошла на нет.

США тратит на развитие флота огромные деньги, а их бюджет на оборону в 9 раз больше, чем у России. Однако несмотря на нехватку средств на строительство новых больших кораблей, Москва сумела переиграть Вашингтон. Она сделала выбор в пользу дизель-электрических и атомных подводных лодок, чем вернула свой флот в число самых мощных в мире.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что владея величественными авианосцами и грозными эсминцами, Соединенные Штаты не рискуют соваться к водным границам России. Субмарины со стратегическими и крылатыми ракетами внимательно наблюдают за их действиями и готовы в любой момент дать серьезный отпор. Сейчас у Москвы имеется только 40 подлодок, однако благодаря современным технологиям строительства, она каждые полтора года увеличивает подводный флот и расширяет свои возможности. Обесценивая при этом любые попытки США проявить агрессию.