Бывший израильский разведчик Яков Кедми отметил, что ополчение ДНР и ЛНР стало за минувшие годы сильнее, чем в начале гражданского конфликта на Украине. Поэтому ВСУ в случае нападения на самопровозглашенные республики «будут драпать, кто куда сможет».

Он пояснил, что в последнее время многие эксперты обсуждают только возросшую силу украинской армии. Однако стоит задуматься и о том, что войска республик Донбасса тоже не сидели на одном месте. Они наращивали свои возможности, выстраивали оборону, которую ВСУ не смогут прорвать.

Поэтому если Киев решится на военную эскалация на Донбассе, его ждет неприятный сюрприз. Из-за мощных контратакующих действий армия Украины просто разбежится, теряя и бросая все, что мешает быстро драпать.

Напомним, что ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о подготовке Киевом провокаций и стягивании сил ВСУ к линии разграничения.