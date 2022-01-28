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Киев в ближайшее время может попытаться ослабить самопровозглашенные республики Донбасса, чтобы затем начать наступательную операцию, считает глава ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что ВСУ намерены добиться этого готовящимися прямо сейчас провокациями.

По словам Пушилина, Украина даже не скрывает переброску техники, тяжелого вооружения и живой силы к линии разграничения. Делает она это для организации провокаций в прифронтовых городах непризнанных республик.

Так, Киев может наносить удары по системам жизнеобеспечения населенных пунктов, по предприятиям, среди которых имеются и заводы с опасным производством. Такие действия заставят ДНР и ЛНР предпринимать дополнительные меры для обеспечения безопасности стратегически важных объектов, а Украина тем временем начнет полномасштабное наступление.

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