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Экс-президент Украины Петр Порошенко не сдал свой загранпаспорт. Об этом заявила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

Как сообщается, бывшего украинского президента обвиняют в госизмене. В частности, предполагается, что он имеет отношение к закупкам угля у ДНР. Все обвинения Порошенко отрицает и считает, что дело против него является политически мотивированным.

Согласно решению суда, Порошенко требуется сдать загранпаспорта и прочие документы, которые позволяют ему выехать за пределы Украины. Но Порошенко, как было заявлено, это требование не выполнил.

Позже адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что экс-президент свои загранпаспорта сдал. Он рассказал об этом в Facebook и прикрепил подтверждающие документы.

Недавно мы сообщали, что Печерский суд в Киеве не стал арестовывать Петра Порошенко. Было принято решение отпустить его под личное обязательство.

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