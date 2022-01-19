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Печерский суд в Киеве не стал арестовывать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его отпустили на свободу под личное обязательство, сообщает РИА Новости.

Представители прокуратуры требовали ареста и выплаты залога почти в 36 миллионов долларов. Но суд вынес другое решение. Он выбрал самую мягкую меру пресечения, имеющуюся в законодательстве Украины.

Сам Порошенко назвал попытку своего ареста «безумным сценарием» действующего главы государства Владимира Зеленского, а также назвал президента «неадекватом»,

Напомним, что после месячного отсутствия Петр Порошенко 17 января вернулся на Украину. Он обвиняется в госизмене, поэтому Печерский суд дал разрешение на задержание политика прямо в аэропорту. Однако он беспрепятственно прошел паспортный контроль. В Государственном бюро расследований заявили, что задержать Порошенко помешали люди из его окружения.

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