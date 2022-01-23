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В соцсетях экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева были опубликованы снимки, сделанные в стиле фильмов о Джеймсе Бонде.

Как сообщается, на публикациях изображён Мураев, держащий пистолет в руке. На изображении также имеется надпись «SKYFALL 007». Изображение является пародией на один из плакатов с Бондом. Публикация была выложена сразу в двух соцсетях: в Instagram и Facebook, причём ни один аккаунт не является официально подтверждённым.

В подписи было заявлено, что все подробности будут на следующий день. При этом отмечается, что публикация была сделана незадолго до полуночи, а уже через пару часов МИД Великобритании дало заявление насчёт Мураева. Как было заявлено, спецслужбы России намереваются посадить Мураева в качестве пророссийского лидера на Украине. В ответ на это Мураев отметил, что находится под санкциями со стороны России.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что армию Великобританию позовут на помощь, если ситуация на Украине достигнет критического уровня. Он напомнил о тесном сотрудничестве между Киевом и Лондоном.

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