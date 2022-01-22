Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если риск начала боевых действий на Украине достигнет критического уровня, она пригласит на помощь британскую армию, заявил посол страны в Лондоне Вадим Пристайко. Он также в очередной раз напомнил о тесном сотрудничестве между Киевом и Великобританией.

Так, Лондон намеревается передать Украине два современных минных тральщика и крылатые ракеты. Также совместно с Британией страна будет строить боевые корабли, которые существенно усилят военно-морские силы. Помимо этого, в Киев уже было доставлено 2,5 тысячи противотанковых гранатометов NLAW, которыми теперь бойцы ВСУ учатся пользоваться под руководством британского спецназа.

«Видите ли, Россия создает этот туман войны, просто используя как рычаг в переговорах. Наша задача и наших партнеров — отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны», – заявил посол.

Он также заметил, что британские военные получат приглашение, если дипломатические методы все же не сработают.

Вам может понравиться

Баранец: Российские АПЛ на Дальнем Востоке навсегда закрыли вопрос силового захвата Курил

Две новые подводные лодки России на Дальнем Востоке, вооруженные баллистическими ракетами, займутся решением сразу нескольких важных задач, заявил военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что натовские эксперты глубоко ошибаются, считая,

Daily Express: британский спецназ готовит план эвакуации дипломатов из Украины

В случае российского вторжения на Украину британских дипломатов будут эвакуировать спецподразделения. В Специальной авиадесантной службе (SAS) уже идёт разработка соответствующих планов – уверяет издание Daily Express.  Британские журналисты утверждают, что

Куда движутся эксадры ВМФ РФ: Сирия, Крым или Латинская Америка

Две российские эскадры сейчас держат в напряжении Североатлантический альянс и США. В Балтийске они взяли на борт неизвестный груз, прошлись по Балтике, попутно наведя страху на Швецию, и сейчас движутся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 22 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 22 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 22 января – небольшой снег, до -1 °C |