Если риск начала боевых действий на Украине достигнет критического уровня, она пригласит на помощь британскую армию, заявил посол страны в Лондоне Вадим Пристайко. Он также в очередной раз напомнил о тесном сотрудничестве между Киевом и Великобританией.

Так, Лондон намеревается передать Украине два современных минных тральщика и крылатые ракеты. Также совместно с Британией страна будет строить боевые корабли, которые существенно усилят военно-морские силы. Помимо этого, в Киев уже было доставлено 2,5 тысячи противотанковых гранатометов NLAW, которыми теперь бойцы ВСУ учатся пользоваться под руководством британского спецназа.

«Видите ли, Россия создает этот туман войны, просто используя как рычаг в переговорах. Наша задача и наших партнеров — отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны», – заявил посол.

Он также заметил, что британские военные получат приглашение, если дипломатические методы все же не сработают.