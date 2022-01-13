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Армия обороны Израиля сообщила в своем Twitter-аккаунте о случайном убийстве двух своих военнослужащих. Инцидент произошел неподалеку от военной базы, расположенной на западном берегу Иордана.

В сообщении говорится о фатальной ошибке. Офицеров по неизвестным причинам не смогли верно идентифицировать, что и привело к их гибели. Приняв своих военнослужащих за противников, их расстреляли свои же.

«Этой ночью два офицера ЦАХАЛ были убиты во время патрулирования возле базы в районе долины реки Иордан. Офицеры были неправильно распознаны и по ошибке убиты огнём ЦАХАЛ», – рассказали представители Армии обороны в социальной сети.

В Цахал заявили, что сообщат близким и родным о гибели офицеров, а также принесли им свои соболезнования.

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