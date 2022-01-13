Россия перебрасывает в западную часть страны войска и боевую технику Восточного военного округа, заявили аналитики организации Conflict Intelligence Team (CIT). Они пояснили, что эти силы будет размещены на Крымском полуострове, а также на границе с Украиной.

Эксперты провели анализ постов и фотографий в социальных сетях, на которых изображен весь процесс погрузки и транспортировки военной техники. Они сделали вывод, что Москва перебрасывает вооружение с Дальнего Востока и Сибири, а принадлежит оно всем четырем армия ВВО.

По словам расследователей, Вряд ли Россия планирует какие-то учения. После вывода своих миротворческих сил из Казахстана она решила усилить позиции на украинских границах. Это подтверждается и заявлениями о маневрах на рубежах соседнего государства, к которым привлекаются БМП, танки, другая бронетехника. Всего в этих учениях задействуют 3 тысяч военнослужащих. Тем временем боевые системы ВВО покинули его пределы и были замечены в Кемерово и Новосибирске.