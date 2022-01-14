Американское издание Business Insider рассказало о легендарном штурмовике А-10 Thunderbolt и назвало его совершенно непригодным для войны с Россией. Автор публикации Кайл Мизоками отметил, что этот боевой самолет вряд ли сможет долго продержаться в серьезных боевых действиях.

«Бородавочник» создавался специально для атак на советские танки и в свое время был довольно грозным оружием. Однако сейчас его время ушло. Даже несмотря на то, что он остается любимой воздушной машиной Конгресса США. Ведь именно парламент «не отпускает» A-10 на «заслуженный отдых», на который его уже несколько лет пытаются отправить в Пентагоне.

По словам Мизоками, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», в современной войне с Россией или Китаем «Бородавочник» не продержится и пару дней, так как он безнадежно устарел и может просто развалиться в воздухе от дуновения ветра.