Шесть F-15E, принадлежащих ВВС США, приземлились в Эстонии 26 января, чтобы якобы «помочь усиленной миссии НАТО по охране воздушного пространства», поскольку напряженность в Восточной Европе продолжает накаляться из-за раздуваемого Западом «возможного российского вторжения в Украину». В соответствующем духе выдержано и сообщение Air Force Magazine (AFM). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Шесть F-15E Strike Eagles приписаны к 4-му истребительному крылу с базы Сеймур Джонсон (Северная Каролина), уточнили ВВС США, опубликовав фотографии истребителей, приземляющихся на авиабазе Амари, Эстония.

Находясь в Эстонии, американские истребители объединятся с отрядом бельгийских F-16, говорится в пресс-релизе авиационного командования НАТО. Помимо действий в усиленной миссией по патрулированию воздушного пространства, F-15E также будут работать с союзниками по НАТО в странах Балтии в отработке операций «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии сосредоточена на отслеживании «нарушений воздушного пространства, подозрительной воздушной активности вблизи границ альянса или других видов небезопасного воздушного движения», при этом истребителям поручается подняться в воздух в ответ на любую угрозу.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя авиабазы ​​Амари сообщило, что американские истребители будут осуществлять развертывание примерно «до конца следующей недели».

Развертывание F-15E произошло всего через две недели после того, как ВВС США отправили свои F-16 в Польшу, для дальнейших действий в Литве и Эстонии с целью «совместного обучения с восточноевропейскими союзниками. Командование ВВС США в Европе тогда подчеркнуло в своем заявлении, что это развертывание было «давно запланированным».

Тем не менее, развертывания боевых истребителей США происходят в то время, когда любая военная активность в регионе наверняка вызовет интерес. Россия уже несколько месяцев поддерживает военное присутствие численностью около 100 000 человек вдоль границы с Украиной, обладая современными военно-воздушными силами и средствами ПВО, которые, по мнению экспертов, позволят осуществить быстрое вторжение.

Президент Джо Байден заявил, что не будет направлять американские войска в саму Украину, но министр обороны Ллойд Дж. Остин III недавно приказал 8500 военнослужащим в континентальной части США подготовиться к отправке в Европу на случай потенциальной непредвиденной ситуации в Украине в течение пяти дней.

В то же время союзники по НАТО на восточном фланге требовали увеличения присутствия США в своих странах. Власти Эстонии, Литвы и Румынии заявили о своей готовности разместить больше войск в своих странах.

В информации AFM, как и в прочих западных СМИ, так и не прозвучало внятных объяснений того, каким образом американские истребители, «заточенные» прежде всего для ударов по наземным целям, и отработка таких действий с «союзниками по НАТО», связаны с «охраной воздушного пространства Прибалтики».

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод составленного Military Watch «Топ-6» лучших истребителей, состоящих на вооружении ВВС стран Европы.