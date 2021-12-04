Неравнодушные к судьбе «Апраксина двора» петербуржцы развесили по зданиям комплекса информационные таблички с надписью «объект охраняется городом». Так горожане пытаются привлечь внимание Смольного к разрушающемуся историческому наследию Северной столицы.

Снимки с табличками на зданиях появились в сообществе «Набат утраченного» в социальной сети «ВКонтакте». Авторы паблика пишут, что город в течение 15 лет так и не смог вернуть комплексу единую концепцию. Вместе с тем «Апраксин двор» стал полноценным пристанищем нелегальных мигрантов. На территории объекта процветает антисанитария и криминал, в связи с чем на рынке нередко проходят полицейские рейды.

Администрация сообщества также напомнила, что «Апраксин двор» реконструировался лишь после крупных пожаров. Один из таких произошел в 1862 году, уничтожив практически все деревянные постройки на территории рынка. Вероятно, Смольный рассчитывает, что очередной пожар поможет решить проблему, поэтому не спешит вкладываться в капремонт исторического объекта.

Предприниматели обращались к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой принять участие в судьбе разрушающегося «Апраксина двора». Существует несколько механизмов процесса реставрации комплекса. О них говорили эксперты разного ранга и уровня. Но городские власти не прислушались к этим советам и продолжают откладывать ремонт объекта, что наносит ущерб культурному облику и экономическому развитию Петербурга.