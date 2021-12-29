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На новостном портале Avia.pro отметили, что турецкие войска потеряли как минимум одну бронемашину на территории Сирии в результате ракетного удара.

Указывается, что вооруженные силы Турции попытались проникнуть в район, находящийся под контролем сирийских правительственных войск и курдских сил. В результате последние жестко отреагировали на военные действия турок, что привело к потерям для последних – был уничтожен один бронеавтомобиль.

В турецком Минобороны пока никак не отреагировали на появившуюся в СМИ информацию, однако эксперты не исключают, что в будущем в Сирии может возникнуть крупное обострение конфликта. Отмечается, что Анкара пока не готова провести масштабное наступление на курдов, так как в стране наблюдается глубокий экономический кризис.

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