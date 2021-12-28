Не справившиеся с ликвидацией последствий снегопадов коммунальщики Смольного подверглись жёсткой критике со стороны петербуржцев. Гневные сообщения появляются не только в социальных сетях, но и на правительственном портале «Наш Санкт-Петербург».

Одно из обращений касалось затруднённого движения автомобилей по улице Диагональной. Толстый слой снега мешает проезду. С похожей проблемой сталкиваются пешеходы, оказавшиеся на чётной стороне шоссе Революции.

В других частях города дела обстоят не лучше, причём беспокойство вызывают ещё и свисающие с крыш сосульки. В Красногвардейском районе опасно приближаться к школе №160, а в Невском – к дому №36 по Советскому проспекту.

Из-за падения льда в Северной столице пострадали около десяти человек. Тем не менее, губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать необходимость наладить работу коммунальных служб.