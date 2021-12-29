Эксперты американского информагентства 19FortyFive рассказали, почему ВМС Соединенных Штатов считают дизель-электрические субмарины, разработанные в РФ, опасными, несмотря на их небольшие размеры.

Отмечается, что одной из причин нелюбви американских моряков к этим российским подлодкам является их бесшумность. К примеру, в Североатлантическом альянсе подводные лодки класса «Варшавянка» назвали «черными дырами» из-за их незаметности. Вторая причина кроется в том, что их часто приобретают другие государства.

Кевин Нунан, американский ветеран, отметил, что обнаружение дизельных субмарин, использующих аккумуляторы, значительно осложнено по причине отсутствия у них какого-либо акустического следа. Их также трудно ловить из-за их малых размеров. Однако у этих подлодок имеется и существенный недостаток – они не способны передвигаться быстро по причине мгновенного разряда батарей.