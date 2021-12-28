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Ученые и вузовские преподаватели нелестно отозвались о ситуации со снегом на улицах Петербурга.

Иван Курилла, историк-американист и профессор факультета политнаук Европейского университета высказался о том, что опыт 2019 года ничему не научил власти, хотя сделать выводы после того снежного кошмара вполне можно было. К тому же власти уверяли, что будет закуплено достаточное количество техники. Ученый удивляется, что при наличии (если это правда) нужного числа машин уборка снега, как и раньше, не отличается качеством. Историк вспомнил письмо народного артиста Ивана Краско и согласился, что тот поступил правильно, обратившись напрямую к президенту Владимиру Путину. И добавил, что в его окружении пожилым не рекомендуют выходить из дома, поскольку это опасно.

Татьяна Черниговская, профессор СПбГУ, ситуацию со снегом оценивает как средней степени тяжести. А причину приводит из Булгакова – «бардак в головах».

25 декабря на прямой линии с губернатором Александром Бегловым народный учитель РФ Майя Пильдес вспомнила о перекладывании ответственности и посоветовала коммунальным службам элементарный выход: снег падает – надо чистить.

Горожане считают, что контролировать и обеспечивать зимнюю уборку должен губернатор Петербурга вместе с его командой, однако тот уклоняется от неприятных разговоров и считает виновными управляющие компании. Массовую критику со стороны горожан, недовольных работой комблага Смольного, он аккуратно не удостаивает вниманием.

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