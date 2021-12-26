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В 2022 году некоторые россияне могут получить новые выплаты. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с URA.RU.

Специалист заявила, что, исходя из недавнего заявления президента России Владимира Путина, можно предположить, что новое пособие будет предназначаться для полных семей, в которых имеются дети в возрасте 7-18 лет. Она указала на то, что в некоторых случаях даже полная семья может не иметь необходимых средств для полноценного существования. В этом случае им нужна помощь от государства.

Бессараб уточнила, что меры для полных семей на данный момент лишь разрабатываются, но она считает, что они будут являться аналогичными той поддержке, которая предназначена для неполных семей. Составляет эта помощь около 6,5 тысяч рублей. Ввести подобную поддержку для полных семей могут уже в 2022 году.

Недавно россиянам рассказали о единовременном пособии, которое могут получить семьи с детьми. Размер выплаты составляет почти 20 тысяч рублей.

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