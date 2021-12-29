В авторской колонке архитектурный критик Мария Элькина писала, что археологический парк в Петербурге на месте Охтинского мыса – неудачная идея, а находки археологов никакой ценности не имеют. По её мнению, радикальный настрой градозащитников мешает интеграции исторического пространства в современную архитектуру, и цель его – в создании препятствий «Газпрому».

Депутат ЗакСа Борис Вишневский критически отозвался о материале Элькиной и снова заговорил о том, что сберечь для будущих потомков богатейшие находки допетровской истории Петербурга предельно важно. Он считает, что интерес «Газпрома» поддерживают Минкульт и Смольный во главе с губернатором Бегловым, а обещание устроить исторический музей с открытой экспозицией – фикция. Полтора квадратных километра для музея депутат назвал насмешкой, напомнив, что реальная площадь археологических памятников составляет почти 40 тысяч кв. км.

Вишневский также напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина создать на Охте полноценный исторический заповедник, пойдя навстречу пожеланиям горожан. Однако Смольный, по мнению депутата, срывает исполнение поручения главы государства.

В марте текущего года Олег Иоаннисян, сотрудник сектора архитектурной археологии Эрмитажа, доложил, что сохранить необходимо лишь 15% обнаруженных строений. Он одобрительно отозвался об идее археологического музея-заповедника, поскольку для этого нужна иная экспертиза.

Борис Вишневский сообщил, что и доклад Иоаннисяна и возражения градозащитников направлены в Смольный, «Газпром» и президентскую администрацию. Ответа от губернатора Беглова пока не поступило. Но активисты намерены устроить после Нового года встречу губернатора с активистами и депутатами, чтобы обсудить вопрос реализации поручения главы государства и судьбу Охтинского мыса.

Градозащитники не раз говорили про важность раскопок на территории старинных крепостей Ландскроны и Ниеншанца. Без должной защиты они могут исчезнуть, как и стоянка человека эпохи неолита.