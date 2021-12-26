Дмитрий Косырев, обозреватель РИА «Новости», проанализировал новый материал издания Foreign Affairs, в котором рассказывается, что возникший на планете новый мировой порядок теперь работает не на США, а на РФ и КНР.

Согласно словам авторов материала, современный либеральный миропорядок поддерживает авторитарные режимы, а не демократические, так как первые теперь могут свободно и открыто говорить о своих идеях на весь мир, используя для этого различные каналы. При этом их слова «почему-то многим пришлись по душе». В результате угроза для либералов начала исходить не только извне, но и изнутри.

В итоге на территориях некоторых стран либеральный порядок создал концлагерь, где запрещено высказывать мнение, идущее вразрез с определенной политикой. В качестве примера Косырев привел американскую науку, в которой нельзя дискутировать на тему об климатических изменениях. Поэтому для сдерживания оппонентов «свободолюбцам» теперь остается только усилить репрессии.