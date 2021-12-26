Михаил Горбачев, экс-президент СССР, в ходе разговора с журналистами ТАСС отметил, что страну можно было бы сохранить, сформировав Союз Суверенных Государств.

Согласно его высказываниям, в стране поначалу неправильно оценили всю серьезность проблем, возникших в области межнациональных отношений и взаимодействия между Москвой и отдаленными регионами. Слишком поздно власти поняли, что Союзу требуется обновление. Планировалось организовать настоящую федерацию, в которой республики бы получили реальный суверенитет, передав центру некоторые полномочия.

По мнению первого президента СССР, подобное формирование имело все возможности, чтобы стать жизнеспособным. Однако из-за путча в 91-м году прошлого столетия данная идея так и не была реализована. Горбачев добавил, что члены нового Союза могли бы также самостоятельно войти в ООН.