В Японии IKEA начала ставать крошечную квартиру в аренду менее чем за один евро в месяц.

Как сообщается, площадь квартиры составляет всего лишь 9,94 квадратных метра. Она располагается в районе ночных клубов Синдзюку в Токио. Стоимость аренды, как было заявлено, составляет 0,7 евро, или 99 иен в месяц. Как отмечается, в среднем в этом районе арендная плата составляет 382 евро ежемесячно.

Вся квартира обставлена мебелью IKEA. Есть всё необходимое для жизни, так предусмотрено место для холодильника и стиральной машины.

Для того, чтобы получить квартиру в аренду, необходимо подать заявку на сайте IKEA. Здесь можно также познакомиться с подробностями о квартире. Въехать в жильё арендатор сможет уже в декабре, а контракт будет подписан до 15 января 2023 года. Однако есть обязательное условие – арендатору придётся сняться в эпизоде промо-сериала «Крошечные дома».

Недавно мы сообщали, что в Японии военные потеряли беспилотник во время учений. Предполагается, что он мог упасть в море.