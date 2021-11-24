В Японии во время недавних учений была утеряна связь с беспилотником американского производства.

Как сообщается, беспилотник ScanEagle проводил вечером 23 ноября учения у префектуры Кагосима. Ему предстояло провести сбор информации, однако в какой-то момент связь с дроном была утеряна.

Как считают в Минобороны Японии, беспилотник мог упасть в море. Однако находившиеся в районе суда его не видели и никакого ущерба не получили.

В настоящее время военные Японии начали поиск дрона, используя корабли морских сил самообороны, отправленные в регион. Уточняется, что стоимость беспилотника составляет 250 миллионов иен, что равняется примерно 2,1 млн. долларов. Размер дрона составляет около трёх метров, его вес – 13 килограмм.

Ранее мы сообщали, что Турция обозлилась из-за сбитого беспилотника Bayraktar Akıncı. Однако, как уточняется, это было показано лишь на рекламном видео Су-75.