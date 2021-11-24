читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Японии во время недавних учений была утеряна связь с беспилотником американского производства.

Как сообщается, беспилотник ScanEagle проводил вечером 23 ноября учения у префектуры Кагосима. Ему предстояло провести сбор информации, однако в какой-то момент связь с дроном была утеряна.

Как считают в Минобороны Японии, беспилотник мог упасть в море. Однако находившиеся в районе суда его не видели и никакого ущерба не получили.

В настоящее время военные Японии начали поиск дрона, используя корабли морских сил самообороны, отправленные в регион. Уточняется, что стоимость беспилотника составляет 250 миллионов иен, что равняется примерно 2,1 млн. долларов. Размер дрона составляет около трёх метров, его вес – 13 килограмм.

Ранее мы сообщали, что Турция обозлилась из-за сбитого беспилотника Bayraktar Akıncı. Однако, как уточняется, это было показано лишь на рекламном видео Су-75.

Вам может понравиться

Авторы Global Times заявили, что Китай может «прихлопнуть Литву как муху»

Авторы китайского издания The Global Times заявили, что Литве недостаточно ресурсов для проведения дипломатической борьбы с Китаем. Как сообщается, ещё летом Китай отозвал посла из Литвы. Совершено это было в
  • Анна
  • 23.11.2021
  • читать 1 минуту

Германии разрешили использовать против России ядерные бомбы

Пентагон разрешил Германии применять хранящиеся на ее территории ядерные бомбы, если в этом возникнет необходимость, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также отметил, что в отличие от других государств Североатлантического

США пожаловались на российскую авиацию, которая атаковала эсминец Porter у берегов Крыма

Российские боевые самолеты атаковали американских эсминец USS Porter неподалеку от крымских берегов, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на заявление Пентагона. Выглядит оно по меньшей мере странно, так как Минобороны РФ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 ноября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 24 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Королев: погода, 24 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 24 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 24 ноября – небольшой снег, до 2 °C |