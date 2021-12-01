Результаты рейтинга уровня зарплат в российских регионах – повод расстроиться жителям Петербурга. Согласно подсчетам, город оказался всего лишь на 11-м месте. Но при этом, Северная столица занимает вторую позицию в рейтинге по «зарплатному неравенству».

Ситуация с инфляцией в городе оставляет желать лучшего. В августе нынешнего года город смог опередить даже Москву. По мнению горожан, в этом есть значительная доля вины губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Косвенно подтверждают вывод и результаты исследования, проведенного редакцией РИА Новости в конце ноября. В Петербурге только 15,2% работающих горожан могут похвастаться доходом выше 100 тысяч рублей. Диапазон средних зарплат варьируется от 32 до 73 тысяч рублей. Среди работающих москвичей почти 30% имеют доход, превышающий 100 тысяч рублей.

Отметим, что жесткие коронавирусные ограничения Смольного негативно сказались на благополучии горожан. Рост числа безработных сопровождается падением дохода людей.

Согласно данным аналитиков FinExpertiza, доходы богатых в Петербурге в 12,7 раза выше, чем у бедных. По уровню «зарплатного неравенства» Северную столицу опережает только Москва.