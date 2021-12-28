ВВС США провели в воздушном пространстве Украины разведывательную миссию, одновременно задействовав разноплановые по оснащению самолеты E-8C и RC-135V. Военное и политическое значение этой операции оценил в статье для Forbes военный обозреватель Дэвид Экс. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Пара из наиболее совершенных реактивных самолетов-разведчиков ВВС США в понедельник пролетела над восточной Украиной, менее чем в 40 милях от Донбасса. В миссии были задействованы самолет наземного наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135V.

Это стало одной из первых миссий, которые ВВС США начали открыто совершать в воздушном пространстве Украины в целях слежения за российскими войсками вдоль границы с Украиной. Эти силы – в том числе около 100 000 военнослужащих, 1200 танков и множество специализированных машин – немного уменьшились в последние дни, когда 10 000 военнослужащих завершили запланированные учения и вернулись на свои базы. Но у Москвы остается более чем достаточно сил для потенциальной атаки.

Дипломатическое решение все еще возможно. Правительства США и России согласились на переговоры в январе.

Тем временем Вашингтон усилил поддержку Киева. Соединенные Штаты передали Украине радары, патрульные катера и противотанковые ракеты на миллионы долларов. Группа американских военных недавно побывала в Украине для оценки системы ПВО страны. А теперь американцы собирают разведданные об Украине – и, по всей вероятности, делятся ими с украинцами.

E-8C и RC-135V вместе составляют очень эффективную команду. E-8C оснащен подвесным радаром с так называемым «индикатором движущихся наземных целей» (GMTI), то есть он может многократно сканировать военную технику в реальном времени, давая операторам представление о направлении движения и скорости транспортных средств. RC-135V – это разведывательный самолет с соответствующими радиоэлектронными датчиками (SIGINT), чьи чувствительные приемники улавливают широкий спектр излучений со стороны противника.

E-8 и RC-135, работая вместе, могут удачно дополнять друг друга. Первый обнаруживает танки и другую военную технику. Последний регистрирует сопутствующие радиоволновые сигналы. Несколько проходов такого дуэта способны дать командованию полное представление о российских войсках.

В таких полетах есть определенный риск. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не зря предупредил администрацию Байдена, что «размещение сил НАТО в непосредственной близости от российских границ будет иметь самые серьезные последствия».

Угроза не остановила Белый дом. Причем ВВС США могли приказать экипажам выключить транспондеры для миссии E-8 и RC-135, но этого не делалось. Таким образом, эта миссия имела большее значение, чем просто очередная операция слежки за российскими войсками. Это было очевидное послание администрации Байдена для Путина.

Следует отметить, что сегодня немногие страны мира обладают сходным набором возможностей GMTI и SIGINT. При этом ВВС США вскоре намерены отказаться от большей части своего флота GMTI. Решив, что большие, медленные E-8 не смогут выжить в военное время вблизи ПВО такого противника, как Россия и Китай, ВВС в 2022 году планируют продать 4 из 12 оставшихся самолетов этого типа, а также всего 10 дронов Block 40 Global Hawk, оснащенных GMTI. Хотя нужно учесть, что армия наращивает собственные силы сканирования наземных целей.