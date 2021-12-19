Федор Добронравов, киноактер, исполнивший роль одного из главных персонажей в 7-м сезоне телесериала «Сваты», рассказал, почему не сможет посмотреть первые эпизоды в день премьеры, которая намечена на конец этого года.

Напоминаем, что речь идет о популярном комедийном шоу, поклонники которого почти семь лет ждали выхода продолжения. Дело в том, что съемочный процесс последнего сезона все время переносили. Первоначально он был остановлен из-за беременности Олеси Железняк, которая играла одну из основных героинь. Последней причиной оказалась пандемия COVID-19. Новые серии в начале покажут украинским зрителям, однако россияне смогут посмотреть их на видеохостинге YouTube.

Добронравов при этом отметил, что ему не удастся посмотреть новые эпизоды во время их премьеры, так как его график на конец 2021 года оказался очень насыщенным. Однако он не собирается полностью игнорировать выход сериала, планируя ознакомиться с ним во время новогодних праздников.