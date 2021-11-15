На экране кинотеатра «Формула Кино», расположенном в петербургском торговом комплексе «Галерея», показали картину «Небо», посвященную героически погибшему в Сирии военному летчику Олегу Пешкову.

Фильм посвящен подвигу пилота, самолет которого был подбит истребителем ВВС Турции во время осуществления им боевой задачи на сирийской территории. Экипаж Су-24 успел воспользоваться системой катапультирования. Штурману Константину Мурахтину удалось выжить, а Пешков был расстрелян боевиками во время приземления на парашюте. Его посмертно наградили званием Героя России.

Данный инцидент произошел около 6 лет назад. Премьера киноленты по всей стране запланирована на 18 ноября текущего года. Отмечается, что в ее съемках участвовали не только актеры, но и военные. Многие кадры были сняты в Сирии – съемочная группа даже побывала на российской авиабазе Хмеймим.