Украинский Минкульт расширил черный список российских деятелей культуры, которые якобы представляют опасность национальной безопасности. На этот раз в него попал и известный актер с Украины Валентин Томусяк.

Издание «Украинские новости» рассказало, что в настоящий момент по одному из каналов показывают телесериал с участием этого актера. Также на станциях метрополитена расклеены рекламные плакаты одного из фильмов, в которых снялся Томусяк. Согласно действующем законодательству, сейчас придется отменять и фильм и сериал, так как украинский актер внезапно стал российским.

Служба безопасности Украины внесла Томусяка в черный список из-за российского фильма «Солнцепек». Кроме того, в перечень попали еще 34 человека. В настоящий момент в нем значится 258 деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны.