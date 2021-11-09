Популярная телеведущая Дана Борисова поделилась первыми впечатлениями от просмотра киноленты Евгения Пригожина «16-й». По словам знаменитости, комедия петербургского предпринимателя Евгения Пригожина превзошла все ее ожидания.

Изначально фильм позиционировался как исповедь известного бизнесмена, которого американские власти заподозрили во «вмешательстве» в президентские выборы в США. Поэтому многие зрители рассчитывали увидеть серьезный документальный кино-проект, полный различных фактов и доказательств. Однако в действительности Пригожин создал комедию, в которой от души посмеялся над системой выборов в Соединенных Штатах.

Дана Борисова призналась, что после просмотра фильма была приятно удивлена. Комедия показалась телеведущей очень смешной. Она оценила сатиру режиссера над постоянным представлением русских в американском кино в качестве главного «врага» США.

«Наконец-то я дождалась хорошей комедии о русских и американцах! Такой фильм давно должен был выйти после фильмов и сериалов, где Россию всегда изображали то врагом, то полным неудачником. А финальная песня с танцами никого не оставит равнодушным. Смотрите, не пожалеете!» — эмоционально озвучила свое мнение знаменитость.

Комедию должны были показать 3 и 5 ноября в двух кинотеатрах Нью-Йорка — Film Society of Lincoln Center и Angelika Film Center and Cafe. Однако в первом показ отменили по непонятным причинам, а во втором сеанс сорвали американские силовики, которые ворвались в зал и вывели людей.