читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярная телеведущая Дана Борисова поделилась первыми впечатлениями от просмотра киноленты Евгения Пригожина «16-й». По словам знаменитости, комедия петербургского предпринимателя Евгения Пригожина превзошла все ее ожидания.

Изначально фильм позиционировался как исповедь известного бизнесмена, которого американские власти заподозрили во «вмешательстве» в президентские выборы в США. Поэтому многие зрители рассчитывали увидеть серьезный документальный кино-проект, полный различных фактов и доказательств. Однако в действительности Пригожин создал комедию, в которой от души посмеялся над системой выборов в Соединенных Штатах.

Дана Борисова призналась, что после просмотра фильма была приятно удивлена. Комедия показалась телеведущей очень смешной. Она оценила сатиру режиссера над постоянным представлением русских в американском кино в качестве главного «врага» США.

«Наконец-то я дождалась хорошей комедии о русских и американцах! Такой фильм давно должен был выйти после фильмов и сериалов, где Россию всегда изображали то врагом, то полным неудачником. А финальная песня с танцами никого не оставит равнодушным. Смотрите, не пожалеете!» — эмоционально озвучила свое мнение знаменитость.

Комедию должны были показать 3 и 5 ноября в двух кинотеатрах Нью-Йорка — Film Society of Lincoln Center и Angelika Film Center and Cafe. Однако в первом показ отменили по непонятным причинам, а во втором сеанс сорвали американские силовики, которые ворвались в зал и вывели людей.

Вам может понравиться

Зрители техпоказа фильма Пригожина «16-й» высоко оценили кинокартину

Фильм бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» о «российском вмешательстве» в американские выборы высоко оценил журналист Константин Придыбайло, а также многочисленные зрители техпоказа. Технический показ фильма на официальном сайте состоялся в России

В Сети был представлен первый официальный постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Компания Sony в Twitter опубликовала официальный постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». На изображении находится главный герой, которого исполняет Том Холланд, в своём костюме супергероя. Как можно понять по изображению,
  • Анна
  • 09.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 9 ноября – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 ноября – небольшая облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 ноября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 9 ноября – небольшой дождь, до 9 °C | Подольск: погода, 9 ноября – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 9 ноября – пасмурно, до 17 °C |